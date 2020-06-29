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Рубрика: В мире

Опрос: Рейтинг доверия Зеленскому ушел в минус

Текст: Юрий Когалов

Украинцы все больше разочаровываются в президенте Владимире Зеленском, украинском правительстве и Верховной раде. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, оценивая работу Зеленского в мае-июне, 38 процентов респондентов ответили, что одобряют его действия и заявления, при этом 45 процентов опрошенных оказались недовольны его работой. Как обращают внимание местные СМИ, впервые рейтинг доверия к президенту стал ниже рейтинга недоверия. А ведь еще месяц назад эти показатели составляли 47 и 37 процентов, соответственно.

Фото: Алексей Павлишак / ИТАР-ТАСС
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Впрочем, этот результат стоило ожидать, ведь работой правительства и парламента украинцы недовольны уже давно. Сейчас разрыв между рейтингом доверия к кабмину и рейтингом недоверия составляет 36 пунктов (23 против 59). Если же рассматривать отношение к работе Верховной рады, ситуация еще хуже. Действия депутатов одобряет лишь 21 процент опрошенных,  а 62 процента недовольны ими.

Как пишет strana.ua, опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии, это уже второе исследование, которое фиксирует отрицательные показания рейтинга доверия. Это объясняется рядом причин. Украина находится в социально-экономическом кризисе, вызванном карантином, граждане недовольны условиями соглашения Киева с МВФ, власти предержащие регулярно оказываются в центре скандалов, на улицах бесчинствуют радикалы, а главное, Зеленский так и не выполнил свои предвыборные обещания.

Отмечается, что ситуацию можно исправить лишь сменой курса, однако пока нет никаких оснований верить в это.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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