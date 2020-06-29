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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Врачи рассказали, какая еда вызывает отложение жира в области сердца

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медики из Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты заявили, что потребление продуктов с добавленным сахаром провоцирует отложение жира не только в районе живота, но и в области сердца.

- Жировая ткань, которая образовывается непосредственно вокруг сердца и живота, выделяет в организм химические вещества, которые несут потенциальный вред для здоровья, - отметила исследователь Со Юн Йи.

Специалисты проанализировали связь между сахаром и накоплением жира в организме, изучив влияние на здоровье длительного употребления подслащенных напитков (безалкогольных, фруктовых, энергетических) и продуктов с добавленным сахаром.

Фото: iStock
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Сообщается, что в исследовании приняли участие 3070 здоровых молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Наблюдения длились с 1985 года по 2010 год. После чего добровольцы прошли компьютерную томографию (КТ) грудной клетки и брюшной полости. В результате медики измерили у участников эксперимента объем жира в брюшной полости и вокруг сердца.

- Результаты подтвердили, что употребление слишком большого количества добавленного сахара и сладких напитков связано с большим количеством жировой ткани, что провоцирует более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, - отметила доктор Лин Стеффен из Школы общественного здравоохранения Университета Миннесоты.

Медики напомнили, что в составе продуктов сахар зачастую маскируется под другими названиями. Насторожить должны такие ингредиенты, как сироп, глюкоза, фруктоза, сахароза и мальтоза.

Общество Здоровье

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