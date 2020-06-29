Памфилова: Ни одна попытка двойного голосования по Конституции не пройдет

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова уверена, что ни одна попытка двойного голосования по поправкам в Конституцию РФ не увенчается успехом. Такое мнение она высказала в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.

"Ни один случай двойного голосования не пройдет, за это ручаюсь", - сказала Памфилова.

Ранее глава ЦИК пояснила, что все случаи двойного голосования - с помощью электронного и бумажного бюллетеня - будут выявлены в ходе сверки списков по окончании онлайн-голосования в Москве и Нижегородской области. По ее словам, учтен будет только один голос.