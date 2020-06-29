Пассажирские авиаперевозки в мае упали на 90% к прошлому году

В мае 2020 года российские авиакомпании перевезли 949 тысяч пассажиров, на 91,3% меньше, чем в мае 2019 года, следует из данных Росавиации.

Пассажирооборот снизился на 92,6%. Занятость пассажирских кресел сократилась на 36%, с 80,4% в мае 2019 года до 44,4% в мае 2020 года.

Объем пассажирских перевозок за январь - май 2020 года составил 55,4% к аналогичному периоду прошлого года. При этом на международных направлениях за первые пять месяцев этого года было перевезено 8,7 млн человек, что составляет 46,3% от показателей прошлого года.

На внутренних направлениях было перевезено 16,3 млн человек, что составляет 61,9% от прошлогодних показателей.