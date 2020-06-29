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Рубрика: В мире

Первопроходец "сланцевой революции" в США объявил о банкротстве

Текст: Александр Гасюк
Резкое снижение мировых цен на энергоносители, вызванное глобальной пандемией коронавируса, привело к банкротству очередного добытчика сланцевой нефти в США. Поданное накануне американской компанией Chesapeake Energy Corp. в суд Техаса заявление о защите от кредиторов едва ли привлекло столь пристальное внимание СМИ, если бы не одно показательное обстоятельство: этот производитель углеводородов был первопроходцем так называемой "сланцевой революции", благодаря которой США стремились к мировому лидерству в области добычи нефти и газа.

О том, что эта революция, как и любая другая, пожирает своих детей свидетельствует следующий факт - с 2015 года более 200 нефтегазовых компаний США, задолжавших 130 миллиардов долларов, прошли через процедуру банкротства. Проблемы нефтехимической индустрии США в немалой степени вызваны сильной закредитованностью этого сектора американской экономики, что особенно сильно проявилось в период нынешнего коронакризиса - только в 2020 году не менее 20 американских добытчиков углеводородов разорились, сообщило информагентство Bloomberg.

Фото: iStock
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По данным агентства Moody's, в 2020-2024 годах нефтегазовой отрасли в США предстоит выплатить около 90 миллиардов долларов долгов по открытым в период высоких цен на нефть кредитным линиям. И где в нынешних условиях взять деньги для погашения этих займов - непонятно.

В таких условиях, крупные игроки энергетического рынка США, прежде всего компании по добыче сланцевой нефти, уже приступили к сокращению своих расходов. Так, корпорация Chesapeake Energy объявила о том, что будет реализовывать план реорганизации для ликвидации "приблизительно семи миллиардов долларов задолженности".

Примечательно, что эта образованная в 1989 году фирма была пионером в области сланцевой нефте- и газодобычи в CША. Напомним, что используемые в этой области технологии гидроразрыва пласта или "фрекинга" неоднократно критиковались экспертами за причиняемый экологии ущерб.

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Сообщается, что теперь уже бывший лидер "сланцевой революции" заключил соглашение с кредиторами, по которому Chesapeake выдадут ссуду в размере 925 миллионов долларов. Наряду с этим держатели обеспеченных векселей должны выделить компании еще 600 миллионов долларов.

В прошлом месяце Международное энергетическое агентство в своем докладе отмечало, что затраты на добычу сланцевой нефти в 2020 году в США сократятся на 50 процентов по сравнению с прошлым годом из-за кризиса COVID-19. По данным агентства, в Америке в текущем году наблюдается наиболее значительное падение инвестиций в энергетике - более чем на 25% по сравнению с 2019 годом, в основном, из-за нефтегазового сектора.

В мире США Пандемия коронавируса COVID-19

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