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Рубрика: Власть

Песков пожелал американцам восстановления спокойствия

Текст: Кира Латухина

Россия желает США восстановления гармонии в стране, при этом ситуацию в Штатах в Кремле не комментируют - это внутреннее дело Америки.

Фото: AFP/SAUL LOEB
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"Воздержусь от комментариев относительно проявлений неспокойствия в США, это внутреннее дело США, и мы искренне желаем нашим американским коллегам и американцам восстановления у них спокойствия и гармонии, насколько это возможно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так в Кремле ответили на просьбу прокомментировать намерения убрать из города Ситки на Аляске статую Александра Баранова, правителя русских поселений в Северной Америке.

"Снос памятников в США сейчас приобрел массовый характер", - отметил Песков и напомнил: "У нас в стране тоже был период, когда мы памятники сносили". "Это был не самый блистательный период в нашей истории", - оценил он.

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