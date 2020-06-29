Пятый день голосования по Конституции проходит без нарушений и сбоев

В минувшие выходные все организации, наблюдатели, члены комиссий и волонтеры, причастные к голосованию по поправкам в Конституцию, продолжили работу в усиленном режиме.

Как сообщили в Общественном штабе, операторы колл-центра электронного штаба за выходные провели порядка 7 тысяч консультаций с жителями. Большинство вопросов касались технических моментов.

За голосованием продолжают следить более 21 тысячи наблюдателей. Продолжает работу и группа разбора. При необходимости на участки выезжают мобильные группы.

Пятый день голосования проходит без нарушений. Ночью все участки прошли полную дезинфекцию.