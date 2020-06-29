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Рубрика: Экономика

Появляется новый объект интеллектуальных прав - географическое указание

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 140(8194)
Тульские пряники или астраханские арбузы вполне могут получить мировую известность не меньше, чем итальянский пармиджано или французское шампанское. Вводится новый объект интеллектуальных прав - географическое указание.
В любом путешествии всегда хочется попробовать местных деликатесов. Обычно их очень легко найти вот на таких ярмарках и рыночках, которые бывают вдоль дорог или рядом с основными достопримечательностями региона. А потом, вернувшись домой, начинаешь искать, где бы в родном городе добыть точно такую же пастилу или рыбку, какую ел в недавней поездке. После 27 июля сделать это станет намного проще. Географическое указание, размещенное на упаковке продукта, поможет найти и выбрать нужный товар на полке магазина. Фото: Сергей Михеев

До сих пор российские региональные товары могли узаконить свою географическую уникальность только в качестве наименования места происхождения товаров (НМПТ). Это предусматривает весьма непростую процедуру регистрации и предъявляет к производителю жесткие требования, которые иногда невозможно выполнить. В частности, все стадии производства товара должны осуществляться на той территории, наименование которой производитель хочет закрепить в названии продукта. Например, "Адыгейский сыр" должен быть произведен исключительно из адыгейского молока, сыр должен созревать в специальных корзиночках из сливовых прутьев и т.д. Тогда как 80 процентов адыгейского сыра производится за пределами Адыгеи, приводит пример гендиректор Союзмолока Артем Белов. Роскачество указывало, что товары под одним и тем же наименованием, которые должны были быть произведены в определенном регионе и определенным способом производства, зачастую производятся по разной рецептуре и в разных регионах страны. Например, "Вологодское масло" выпускалось в Рязани.

Фото: Олеся Курпяева
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Но с 27 июля 2020 года в дополнение к НМПТ появляется возможность зарегистрировать свой уникальный товар, произведенный в определенной местности, как ГУ. По нему порядок регистрации товаров предельно упрощен, а от производителей требуется только подтверждение, что хотя бы одна стадия производства находится именно в той местности, которая указана на упаковке.

Порядок регистрации уникального товара, произведенного в определенной местности, будет предельно упрощен

Географическое указание происхождения продукта может принести производителю существенную добавленную стоимость продукту. "Европа активно использует это - все мы знаем пармскую ветчину или пармезан, шампанское или бордо", - приводит примеры директор по аграрной политике НИУ ВШЭ Евгения Серова. Однако получается, что одна компания может выкупить бренд "Вологодское масло", а другие производители Вологодской области, которые в тех же географических условиях будут производить масло, уже не смогут писать на упаковке "Вологодское масло". Например, на Алтае уникальные условия для производства меда: на этой территории произрастают сто эндогенных трав, и на других территориях такого сочетания уже нет. Но это не значит, что одна пасека может купить право называть свой продукт "Алтайским медом", а остальные алтайские производители должны лишиться этого права, заключает эксперт.

Официально

Григорий Ивлиев, руководитель Роспатента:

- Зачастую географическим указанием будут защищать натуральные продукты естественного происхождения. Они могут иметь особенный вкус, форму, способ потребления. В отличие от другого объекта защиты интеллектуальных прав - наименования места происхождения товара, для которого нужны особые свойства, здесь достаточно специфических характеристик (это может быть определенное качество товара или, например, его репутация). И если потребитель ищет такой специфический товар, то он должен его получить со всем набором присущих этому продукту свойств. Региональные производители, получившие право использовать географическое указание для защиты своей продукции, смогут смело выходить и на отечественный, и на международный рынки. При этом они будут защищены от разного рода подделок. Ставить на упаковку своего товара соответствующую маркировку смогут только те, кто имеет право на такой отличительный знак и чей товар в полной мере соответствует всем требованиям, включенным в наш реестр.

Подготовил Алексей Дуэль

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