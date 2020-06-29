Полицейских обязали сообщать родственникам о госпитализации задержанных

Сотрудников полиции обязали в максимально короткий срок, но не позднее 24 часов, сообщать родственникам или близким задержанных об оказании первой медицинской помощи или госпитализации в медицинскую организацию.
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Такой пункт в положение об условиях содержания, нормах питания и порядке медицинского обслуживания задержанных лиц в отделах МВД постановлением правительства включил премьер-министр Михаил Мишустин.
В случаях тяжелого заболевания, травмы, увечья или смерти полиция должна по-прежнему сообщать незамедлительно, но не позднее трех часов, в том числе в прокуратуру.