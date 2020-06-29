Половина жителей Токио скептически относится к проведению Игр в 2021 году

Почти половина жителей Токио заявила о своем негативном отношении к проведению в следующем году в японской столице летних Олимпийских игр, сообщило агентство Kyodo со ссылкой на данные местных социологов.

Опрос был проведен 26-28 июня по заказу крупнейшего информационного агентства страны и телеканала Tokyo MX. В нем приняли участие 1030 человек в возрасте от 18 до 72 лет. При этом мнения столичных жителей разделились примерно поровну: против Олимпиады высказались 51,7 процента опрошенных, за - 46,3 процента, остальные не смогли определиться с ответом.

Напомним, летняя Олимпиада в Токио должна была начаться 24 июля этого года. В марте Международный олимпийский комитет объявил о переносе соревнований на 2021 год из-за вспышки коронавируса.