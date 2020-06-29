Посол РФ: Слухи о болезни Ким Чен Ына не имеют под собой оснований

Слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына не имеют под собой никаких оснований. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Я уверен, что это безосновательные слухи, которые никакой почвы под собой не имеют", - отметил дипломат. Ранее сообщения о возможном заражении коронавирусом или другой серьезной болезни северокорейского лидера появились в западных и южнокорейских СМИ, обративших внимание на то, что Ким Чен Ын давно не появлялся на публике. Там же отмечалось, что COVID-19 распространяется на территории Северной Кореи, несмотря на заверения Пхеньяна, что властям КНДР удалось не допустить его проникновения в страну.

"Я склонен относиться с доверием к официальным заявлениям корейского руководства о том, что сюда вирус не проник. И должен сказать, что мы здесь в посольстве не получили ни одного прямого либо косвенного сигнала о том, что какие-то есть сомнения в этих заявлениях", - развенчал еще один слух Мацегора.