Правительство направило в регионы 20, 5 млрд рублей на выплаты медикам

Правительство распределило между регионами более 20,5 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты врачам и другим работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Распоряжения подписаны премьер-министром Михаилом Мишустиным. На президентские доплаты в субъекты Федерации направлено 8,9 миллиарда рублей, на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку - 11,6 миллиарда.

При этом из своего резервного фонда кабинет министров предоставил дополнительное финансирование в размере 7,8 миллиарда рублей.