Правительство расширило программу льготных кредитов под 2 процента

Объем финансирования правительством программы льготного кредитования по ставке 2 процента для организаций из отраслей, наиболее пострадавших из-за негативного влияния на экономику коронавирусной инфекции, и социально ориентированных некоммерческих организаций увеличен с 12,5 до 15,7 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Ожидаемый объем выданных займов увеличен с 352 до 468 миллиардов.

Этот механизм поддержки бизнеса предусматривает особые условия погашения. Тем, кто сохранит не менее 90 процентов сотрудников, в следующем году кредит спишут полностью вместе с процентами.

Если в организации продолжат работать не менее 80 процентов персонала, то она должна будет вернуть только половину займа и процентов по нему.