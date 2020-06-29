Приемным родителям возобновят индексацию пенсии

Ранее из-за того, что они занимаются воспитанием детей по договору и получают за это вознаграждение, их приравняли к работающим пенсионерам. Поэтому пенсия не индексировалась. Теперь обязательное пенсионное страхование на них распространяться не будет, а им будут ежегодно индексировать размер страховой пенсии и фиксированную выплату к ней.
"Сегодня списки пенсионеров-опекунов и попечителей актуализированы, сформированы необходимые доставочные документы для почтовых и кредитных организаций. Первую проиндексированную выплату они получат уже в июле", - сообщили в ПФР.
По предварительным оценкам, индексация пенсий охватит 45,8 тысячи приемных родителей-пенсионеров. Расходы на возобновление индексации до конца текущего года составят 720 млн рублей.