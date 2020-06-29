Путин будет голосовать по поправкам к Конституции лично

Глава государства Владимир Путин решил голосовать по поправкам к Основному закону лично, не онлайн. Время и способ в Кремле сообщат позднее.

На вопрос, определился ли президент с форматом участия в голосовании, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал журналистам: "Президент будет лично голосовать. Когда и как - мы вам сообщим".

На уточняющий вопрос, будет ли Владимир Путин в маске и перчатках, представитель Кремля сказал: "Я не знаю. Вы увидите, когда президент будет голосовать". "Он будет голосовать так, чтобы не подвергать риску свое здоровье и здоровье окружающих", - заверил Песков.

Напомним также, что перед днем голосования ожидается обращение президента к гражданам.