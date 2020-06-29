Путин наградил волонтера Анурьеву посмертно

Волонтер Светлана Анурьева из Ульяновской области посмертно награждена орденом Пирогова.

Несмотря на тяжелую болезнь, до последнего дня жизни бескорыстная девушка активно помогала людям в условиях пандемии коронавируса. Ей было всего 19 лет.

Награду волонтер получила посмертно "за самоотверженность, проявленную в борьбе с коронавирусной инфекцией".

Отметить заслуги Анурьевой главу государства попросили недавно на видеоконференции с участниками акции "Мы вместе".