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В городах США убрали битые витрины, очистили от краски памятники рабовладельцам - Колумбу и Ко, немного стих даже ТВ-визг - несостоявшаяся Революция "временно кончилась". На смену ей грозно двинулась 2-я волна ковида...

Слегка угомонились эксперты и на нашем ТВ - "революция и распад Америки, о необходимости которых так долго говорили "геополитики" - опять не совершилась".

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Но что же это все-таки было? Семь бед - один ответ, и пандемия подтолкнула социально-расовые бунты, но когда будет (все согласны, что она неизбежна!) новая волна "протестного ковида"?

Я - далеко не антиамериканист. Мне противно завистливое злорадство - в том числе по поводу "краха США". Но от наивной веры 1980-х, что "там" - и правда "Сияющий город на холме", собрано все хорошее против всего плохого, у меня мало что осталось. Одна "высокая эффективность" их "лучшей в Мире медицины и вообще Государства" в борьбе с той же эпидемией чего стоит...

Семь бед - один ответ, и пандемия подтолкнула социально-расовые бунты

Вернемся к "черно-красным" и бледно-белым, встающим "на политкорректное колено" (высокие, высокие отношения...). Весь этот кич слащаво-тошнотен и, очевидно, провоцирует новые "расколы Америки", бунты и витки агрессии. Но кроме Шоу "либерального быдла" есть реальность.

У негров недавно был свой "золотой век". Усилия белых активистов, правительств Кеннеди-Джонсона, борьба самих негров во главе с Кингом - сдвинули в 1960-е камень сегрегации. Бурные 1960-е часто кажутся временем Национального Кризиса в США: поражение во Вьетнаме, те же расовые бунты в городах, технологическая конкуренция с Японией и борьба в Космосе с СССР... Вместе с тем это было время быстрого роста экономики и социальных прорывов ("Великое Общество" Джонсона), хотя и с неизбежными заносами Большой Машины на поворотах. И хотя на расширение прав "черные пантеры" в 1960-е ответили, как положено, взрывами и пальбой, но реально негры тогда начали выходить из гетто, встраиваться в средний класс. Экономический прилив поднимал всех - но бедных быстрее.

Фото: Reuters
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Счастье было недолгим... С середины 1970-х пошел кризис в США (мы в СССР о нем и не знали, считали, что "Правда" привычно врет). А потом - с одной стороны быстро возникли новые постиндустриальные технологии, с другой - рейганомика, возвращение к доброму старому капитализму с низкими налогами и невидимой рукой рынка. Они удивительно удачно дополнили друг друга - и вырос Прекрасный Новый Мир. И вот это - уже тема куда более интересная для России, чем рассказ про "хижины дядей Томов", бесконечно от нас далекие.

Экономика знаний, новая экономика... Медленный рост ВВП (по сравнению с ХХ веком), упадок ржавого пояса (отнюдь не только в США, но почти по всему шарику - в том числе в России), богатые становятся богаче, бедные - беднее, средний класс размывается. И проблемы негров, которые только-только стали подниматься - и опять оказались не нужны - всего лишь шумный частный случай общего Мирового Пазла конца ХХ - начала XXI века.

Неравенство... По данным 2016 г., на 10% населения с самыми высокими доходами приходится 45% национального дохода в РФ, 37% - в Западной Европе, 47% в США, 41% в КНР. Понятно, полного равенства, абсолютно плоской социальной равнины быть не может. Но интересно, что в 1968-м (время Великого Общества в США и "развитого социализма в СССР"), по оценкам экспертов, 10% самых "богатых" граждан СССР получали 21% общенационального дохода, а в США - 33%! Как же так? У нас-то с тех пор произошла Революция, ВОЗНИК капитализм, а у них "все в общем осталось как было", но при этом рост богатства высших слоев (и очевидно обеднения бедных!) шел почти параллельно: в США без малого в 1,5 раза, в России - в два с небольшим раза! Понимать можно по-разному, но мне кажется, это показывает, что Мировые Тенденции везде сходны и сама наша Капиталистическая (или "великая криминальная", как писал Говорухин) Революция имела не только внутренние, о которых мы без конца спорим, но и общие, Глобальные причины.

Человек ползает под фонарем. "Что делаешь? - Бумажник ищу. - Здесь потерял? - Нет. Здесь светлее"

Неравенство принято ругать: "тоска смотреть, как мается бедняк и как шутя живется богачу". Но денежное неравенство (как и борьба с ним!) - НЕИЗБЕЖНЫ в любом обществе, эта "разность потенциалов" - один из источников Движения.

Все дело в МЕРЕ. Вот РОСТ неравенства воспринимается особо болезненно - да еще в ситуации реального (не только в доле нацдохода) обеднения бедняков. Тем более бедняков бесит, если нет даже ШАНСА перепрыгнуть пропасть - а многим сейчас именно так и кажется. Но и это лишь ЧАСТНОСТЬ на фоне Возможного Будущего: уже Ново-Новой экономики искусственного интеллекта, нанобиотехнологий и сужающейся Воронки Ресурсов... То будущее, в котором и профессии (не только шоферы!), и социальные группы (не только рабочих!), и страны (прежде всего - рентно-нефтяные), и многие регионы могут просто "не найти себе места"... Маркс писал, что буржуазия "производит своих могильщиков" (пролетариат) - но, может быть, речь сейчас идет не только о буржуазии, а о Человечестве? Перефразируя другого классика: "и наши компы в добрый час из Мира вытеснят и нас"?

Фото: RONALD WITTEK/EPA
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Вот такие Вызовы выплывают перед Человечеством (точнее, оно в своем неумолимом развитии само их перед собой ставит!).

А тем временем...

А тем временем политики и СМИ заняты более важным: спорами о "геополитике", проблемами региональных конфликтов и ЯО, "историческими войнами", "культурной революцией" против памятников - Ленину, Колумбу и Ко, и "проблемами ЛГБТ"...

Есть известный анекдот. Человек ползает под фонарем. "Что делаешь? - Бумажник ищу. - Здесь потерял? - Нет. Здесь светлее".

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