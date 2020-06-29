"Реал" обыграл "Эспаньол" и стал единоличным лидером Примеры

Каземиро из "Реала" (слева) забивает гол в матче испанской "Ла Лиги" между "Эспаньолом" и "Реалом" на стадионе Корнелла-эль-Прат в Барселоне. Фото: AP Photo / Joan Monfort

Мадридский "Реал" возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. В матче 32-го тура "королевский клуб" обыграл "Эспаньол" (1:0) и опередил "Барселону" на два очка.

Лидерство "сливочных", наверное, стоит признать закономерным. Команда Зинедина Зидана побеждает в пяти встречах Примеры подряд. За тот же отрезок "Барселона" дважды сыграла вничью, и, в результате, отстала от "Реала".

Несмотря на очевидную разницу в классе, с "Эспаньолом" мадридцам пришлось очень непросто. Все решил гол Каземиро в конце первого тайма после великолепной передачи пяткой Карима Бензема. Во второй половине хозяева пытались сравнять счет, но все тщетно.

За шесть туров до конца сезона "Реал" имеет в активе 71 набранное очко, а "Барселона" - 69. В следующем туре подопечные Зидана второго июля примут "Хетафе". Что касается каталонцев, то уже во вторник они встретятся дома с третьей командой Испании - "Атлетико".