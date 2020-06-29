Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования в Москве

Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию в Москве.

- Нет большой скученности народа, учитывая риски с точки зрения безопасности. Все комфортно, все спокойно, в свободном режиме, - сказал он "Аргументам и фактам".

Григорий Дрозд также посоветовал сходить на голосование. "На мой взгляд, это исторический момент, и будет ли подобный случай еще, я не знаю, но мы можем уже быть частью этого момента. И, как мне кажется, мы должны проявить патриотизм на практике, проявить свое участие, гражданскую позицию", - подчеркнул он.