Новости

Москалькова поддержала идею многодневного голосования на выборах 18:52
Совершенно новая Hyundai Creta для России: первые фото 18:49
Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования в Москве 18:45
Цена бензина АИ-95 на бирже обновила рекорд 18:41
Дело экс-главы НПО "Космос" о невыплате зарплаты направлено в суд 18:41
В Костроме осудили банду "магов"-мошенников 18:35
Сова, Бегемот и фонарь добавят шарма любимым улицам Марка Шагала 18:15
ЕС продлил антироссийские санкции еще на полгода 18:03
40 российских вузов будут принимать дипломные работы в виде стартапов 17:55
В Заполярье на 360 перекрестках появятся камеры с распознаванием лиц 17:54
При пожаре во владимирском драмтеатре пострадал человек 17:52
Матч Лиги наций Венгрия - Россия может пройти на "Пушкаш-Арене" 17:33
Путин и Лукашенко проведут переговоры 17:33
Новая Lada Vesta: какой она может быть 17:30
В Ульяновске продлили ограничения по COVID-19 до 15 июля 17:21
В Курганской области третьи сутки тушат пожар на мусорном полигоне 17:16
Посол Беларуси назвал вероятную дату открытия границы с Россией 17:10
На Ставрополье главврач кардиоцентра возглавил краевой минздрав 17:05
Во Владимире загорелся драмтеатр 17:03
Газовое оборудование в доме на улице Проходчиков проверяли в декабре 17:00
Милиция Беларуси выставила на продажу патрульный универсал Chrysler 17:00
Под Владимиром утонул перевозивший 30 человек катамаран 16:52
В Саранске пенсионер на электросамокате сбил женщину 16:46
Филипп Киркоров одобрил "вдохновленную им" комедию про "Евровидение" 16:45
В Великобритании осквернили музей Диккенса 16:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
До 2021 года водительские медсправки будут выдавать по старым правилам
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
30 июня пройдет видеоконференция об организации чартерных рейсов на Байкал
29.06.2020 18:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования в Москве

Текст: Максим Милославский

Чемпион мира по тайскому боксу Григорий Дрозд высоко оценил организацию голосования по поправкам в Конституцию в Москве.

Массух: В электронном голосовании приняли участие свыше 1 млн человек

- Нет большой скученности народа, учитывая риски с точки зрения безопасности. Все комфортно, все спокойно, в свободном режиме, - сказал он "Аргументам и фактам".

Григорий Дрозд также посоветовал сходить на голосование. "На мой взгляд, это исторический момент, и будет ли подобный случай еще, я не знаю, но мы можем уже быть частью этого момента. И, как мне кажется, мы должны проявить патриотизм на практике, проявить свое участие, гражданскую позицию", - подчеркнул он.

Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Российские Су-27 перехватили самолеты-разведчики США над Черным морем
Названа причина взрыва в многоэтажке в Москве
Курс евро поднялся выше 79 рублей впервые с 16 июня
За сутки в России подтверждено 6719 случаев COVID-19 в 83 регионах
О чем рассказал Владимир Путин в обращении к россиянам
Павел Крашенинников: Поправки в Конституцию усилят соцзащиту граждан