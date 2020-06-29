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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Прозрачные голоса

Голосование по поправкам в Конституцию идет без нарушений
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 140(8194)
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Москве проходит без существенных нарушений и сбоев. Многие сообщения после проверки оказываются фейками. Это подтверждают и представители Общественного штаба, и независимые наблюдатели.

Как рассказал в понедельник руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья Массух, общая явка на электронное волеизъявление превысила 85%. По последним данным, свои голоса онлайн в столице и Нижегородской области отдали более миллиона человек. Официальный представитель штаба Александр Асафов добавил, что по Москве на 14.00 29 июня было выдано более 886 тысяч бюллетеней, свыше 873 тысяч москвичей уже проголосовали. Операторы кол-центра электронного штаба за выходные провели порядка 7 тысяч консультаций. Большинство вопросов от горожан касались технических моментов.

Наблюдатели выявили тысячи недостоверных сообщений о ходе голосования

- Около 100 звонков поступило от наблюдателей в субботу и воскресенье. Все без исключения заявки были проверены, - добавил Асафов. - И днем, и ночью за происходящим на участках следили и продолжают с помощью видеокамер следить операторы видеоцентра.

За голосованием следят более 21 тысячи наблюдателей. По мнению независимых наблюдателей, голосование проходит открыто и без нарушений. "Голосование максимально прозрачно, все условия выполняются, по крайней мере на моем участке никаких серьезных замечаний на было", - рассказала наблюдатель от Общественной палаты Екатерина Жованник. Она отдала свой голос традиционным способом. Хотя электронное голосование считает удобным. "В условиях такой обстановки, которая сложилась в связи с коронавирусом, людям удобно удаленно проголосовать", - говорит она. Другой независимый наблюдатель Василий Бьянко тоже подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию проходит спокойно. "Никто никому ничего не подсказывает, никто не подглядывает, не устраивают никаких "каруселей", все спокойно".

Голосование по поправкам продлится по 1 июля. Электронное же завершится 30 июня. Важно помнить, что электронные бюллетени выдаются до 19.59 30 июня.

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