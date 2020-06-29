Мавзолей Ленина откроют 1 июля

Мавзолей Ленина на Красной площади открывается после плановых профилактических работ.

Посетителей снова начнут пускать с 1 июля, сообщили в Федеральной службе охраны, в ведении которой находится объект. На входе будут измерять температуру, вход разрешат только посетителям в масках и перчатках. От посетителей потребуют держать социальную дистанцию.

Напомню, что мавзолей был закрыт с 18 марта. В нем проводились плановые работы, которые обычно ведутся раз в два года. Как уже писала "РГ", во время регламентной профилактики проверяются все инженерные системы некрополя. Специалисты также следят за состоянием тела вождя мирового пролетариата и его одежды.