МЧС опровергло гибель человека при взрыве в Москве

При взрыве в жилом доме на северо-востоке Москвы пострадали семь человек, передает ТАСС со ссылкой на свои источники. При этом информация об одном погибшем оказалась неверной, уточнил начальник столичного ГУ МЧС Сергей Желтов. Жертв в результате пожара не было.

Из семерых пострадавших трое были госпитализированы, отмечают источники агентства. Предварительной причиной взрыва пока считается неисправность газового оборудования. Сотрудникам пожарной службы удалось быстро эвакуировать всех, кто находился в квартирах в момент возгорания.

Ранее власти Северо-Восточного округа выразили готовность предоставить всем погорельцам временное жилье.