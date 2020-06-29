Москва вошла в топ-20 наиболее технологически перспективных городов Европы

Москва заняла 18-е место среди европейских городов, наиболее перспективных для развития технологий и инноваций. Это следует из данных рейтинга, опубликованного специализированным зарубежным изданием о технологиях и инновациях The Next Web.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова, 18-я позиция - общее место города в рейтинге, а по отдельным его категориям столица поднялась гораздо выше. В частности, в категории "Экосистема стартапов" Москва замкнула первую десятку. "В рейтинге рассматривались 76 европейских городов", - добавил Ефимов, которого цитирует mos.ru. В первую пятерку вошли Лондон, Париж, Дублин, Амстердам и Берлин.

Успехи российской столицы объясняются благоприятным нормативным регулированием, созданием экосистем и поддержкой талантливых кадров, считает руководитель городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. "Москва не просто готова к цифровому будущему, а входит в число городов, которые его определяют", - заявил он.