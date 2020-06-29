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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На МЦД-1 открылась новая станция "Славянский бульвар"

Текст: Любовь Проценко
Два первых Московских центральных диаметра, ставшие для многих жителей столичного региона наземным метро, продолжают развиваться. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли "Славянский бульвар" - новую станцию на МЦД-1, связавшем города Лобню и Одинцово на Белорусском направлении Московской железной дороги. Но еще раньше - в 4.36 утра на новую станцию прибыл первый поезд.

"Эта станция станет новым городским вокзалом и одним из крупнейших пересадочных узлов на западе Москвы, - сказал мэр Сергей Собянин. - Она будет востребована не только местными жителями, но и тысячами людей, которые живут и работают в Сколково, Одинцово и других городах Подмосковья".

Расположен "Славянский бульвар" между станциями "Кунцевская" и "Фили". Пересесть на него удобно с одноименной станции Арбатско-Покровской линии метро, по которой до режима повышенной готовности передвигалось около 1 миллиона пассажиров в день. В целом же новый вокзал связал между собой пять видов сообщений - помимо подземки и МЦД, еще и "Аэроэкспресс", наземный городской транспорт и передвижение пешком. В итоге он станет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в столице, который по объёмам пассажиропотока в будущем сможет сравниться с недавно открытыми ТПУ "Савёловская" и "Окружная" - ими в день пользуются порядка 150 тысяч человек. А для 115 тысяч жителей района Фили-Давыдково "Славянский бульвар" стал еще и станцией, расположенной в шаговой доступности от дома. Примерно миллиону жителей Подмосковья, которые сейчас по МЦД-1 едут на работу или просто по делам в Москву, больше не нужно добираться до Белорусского вокзала, чтобы пересесть на метро, "Аэроэкспресс", городской автобус или электробус.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Первых пассажиров, отправившихся в дорогу с новой станции, впечатлили ее масштабы, далеко превосходящие обычные габариты стандартной пригородной платформы. Площадь - более 13 тысяч квадратных метров, это как два футбольных поля. Станционный комплекс состоит из двух островных платформ и нового пешеходного тоннеля. Его главная конструктивная особенность - навес купольного типа, защищающий пассажиров от дождя, снега и палящего солнца. Он накрывает обе островные платформы и железнодорожные пути. Эксперты уверяют, что такой массивной конструкции больше нет ни на одном остановочном пункте Московского железнодорожного узла.

Пользоваться станцией удобно всем, в том числе и инвалидам, и мамам с колясками - для выхода в город и на платформы установлены эскалаторы и лифты. Перейти через железную дорогу и выйти на улицу Герасима Курина можно безопасно и комфортно по новому пешеходному тоннелю. Чтобы пересесть на метро, пассажирам достаточно спуститься с платформы в переход, интегрированном с вестибюлем подземки.

По прогнозу специалистов, открытие "Славянского бульвара" разгрузит одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии примерно на 7%, а один из самых загруженных перегонов метро "Киевская-Парк Победы" - на 9%. Снизится и нагрузка на "Кунцевскую" и "Фили" МЦД-1. Снижение пассажиропотока на 10-15% ожидается также на 10 городских и 6 пригородных автобусных и электробусных маршрутах - новая станция станет хорошей и быстрой альтернативой. Для многих жителей Одинцовского городского округа и Сколково путь в город станет не только быстрее и комфортнее, но благодаря тарифной системе МЦД - ещё и дешевле.

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Железнодорожники надеются, что новый способ передвижения оценят также около 3 тысяч автомобилистов, которые с появлением удобной пересадочной станции откажутся от личных авто и выберут для ежедневных поездок общественный транспорт. Это в свою очередь на 5-6% уменьшит нагрузку на перегруженные Кутузовский проспект и Третье транспортное кольцо. В выигрыше и авиапассажиры - они получили еще одну железнодорожную станцию для посадки на "Аэроэкспресс" на пути в аэропорт "Шереметьево".

Справка "РГ"

Движение по двум первым московским центральным диаметрам открылось 21 ноября 2019 года. Поезда "Иволга" курсируют по ним с интервалом 5-6 минут в час пик. График работы МЦД, как в метро, - с 5:30 до 1:00. Тарифы зависят от зоны, в которой едет пассажир. На МЦД их три: Центральная, Пригород и Дальняя. Оплатить проезд можно картой "Тройка". Дорога от "Одинцова" до "Лобни" занимает 87 минут, это в полтора раза меньше, чем до запуска МЦД-1.

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