Столичные археологи начали сезон раскопок. Работы они планируют провести более чем на 200 площадках.

Артефакты в этом году будут искать в самом центре столицы. Например, на пересечении улицы Большая Полянка и Старомонетного переулка, в районе бывших Теплых торговых рядов, на территориях Новодевичьего монастыря, кинотеатра "Художественный" и бывшей Гончарной слободы.

Придут археологи и в Новую Москву, где расположено 179 объектов археологического наследия. Там недавно найдены четыре новых кургана середины XII - начала XIII веков. По одной из версий, они принадлежали вятичам.

Сейчас в руках реставраторов около 7,5 тысячи артефактов. К отправке в музей уже готовы женская кожаная туфелька начала XIX века, курительная трубка голландского типа XVIII века, двузубая вилка начала XVIII века, фрагменты расписных изразцов с изображением дам середины XVIII века. Некоторые артефакты можно увидеть на виртуальной выставке - heritagemuseum.ru.