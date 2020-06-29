Наталья Сергунина: В Москве прошло более 70 онлайн-событий для поддержки туротрасли

- Вместе с профессиональным сообществом за три последних месяца проведено больше 70 отраслевых событий. Участие в них приняли специалисты из трех десятков российских регионов и семи иностранных государств, включая Францию, Испанию и Корею, - сказала заместитель мэра Москвы. - С конца марта комитет по туризму города провел пятидневный антикризисный онлайн-интенсив и телемосты с другими мегаполисами, принял участие в онлайн-экспозициях, дал старт проекту международных роуд-шоу для туркомпаний и запустил акселератор для поддержки стартапов и развития новых туристических продуктов.

Наталья Сергунина отметила, что крупный городской проект Moscow Travel Hub продолжается и сегодня. В его рамках участники туристического рынка Москвы, других регионов РФ и других стран обсуждают источники развития и перспективы роста. В апреле этот разговор шел на онлайн-сессии туротрасли Крыма, Ленинградской, Тульской, Нижегородской областей, Ставропольского края. В ней участвовали более 200 делегатов из 28 краев и областей страны.