Независимые наблюдатели: Голосование в Москве проходит спокойно

Наблюдатель от Общественной палаты Екатерина Жованник отметила прозрачность голосования по поправкам в Конституцию РФ.

- Я думаю, голосование надежно, максимально прозрачно, все условия выполняются, по крайней мере, на моем участке никаких серьезных замечаний на было, - рассказала она агентству "Москва".

Она отдала свой голос традиционным способом. При этом электронное голосование считает удобным. "На самом деле электронно проголосовать очень удобно, потому что в условиях такой обстановки, которая сейчас сложилась в связи с коронавирусом, некоторым людям удобно удаленно проголосовать", - отметила Екатерина Жованник.

Другой независимый наблюдатель Василий Бьянко тоже подчеркнул, что голосование по поправкам в Конституцию проходит спокойно.

- Никто никому ничего не подсказывает, никто не подглядывает, не устраивают никаких "каруселей", все спокойно", - сказал Бьянко.