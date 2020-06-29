Один человек погиб при взрыве в Москве

При этом количество пострадавших увеличилось с четырех до шести. На месте продолжают работать спасатели и пожарные. По предварительным данным, несущие стены и перекрытия жилого дома N3 на улице Проходчиков не повреждены.

В свою очередь префектура Северо-Восточного округа заявила о готовности предоставить погорельцам временное жилье.

Напомним, что согласно одной из версий, в доме произошел взрыв газа. Речь может идти об утечке или нарушении правил эксплуатации газовых приборов.