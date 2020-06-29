Парковки около ряда поликлиник Москвы временно станут бесплатными

Бесплатно парковаться у чужих поликлиник, если своя находится на ремонте, а помощь врача необходима, могут с сегодняшнего дня москвичи. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на mos.ru.

В частности, на время ремонта филиала N1 детской поликлиники N52 жители района Сокольники, имеющие разрешение на парковку, могут бесплатно пользоваться парковочной зоной 8027 в районе Соколиная гора на Зверинецкой и Мироновской улицах. А на набережной Тараса Шевченко могут парковаться без оплаты посетители филиала N1 клинико-диагностического центра N4.

Те, кто едет в филиал N1 детской поликлиники N130, спокойно могут оставлять машины на Осеннем бульваре, посетители филиала N3 той же поликлиники - на Проектируемом проезде N2185.