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29.06.2020 10:12
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Победителями программы "Миллион призов" стали еще более 187 тысяч москвичей

Текст: Максим Милославский

В Москве прошел новый розыгрыш программы "Миллион призов". Его победителями на этот раз стали 187 351 человек. Всего состоялось уже четыре розыгрыша 978 537 выигрышных кодов участников.

Для участников голосования подготовлено два миллиона призов номиналом от одной до четырех тысяч баллов. Победители могут обменять их на бонусы и скидки от торговых сетей, кафе и ресторанов, а также на поощрения от города. А с 29 июня можно перечислить свой выигрыш на благотворительность.

Голосование в Москве идет без нарушений

Присоединиться к программе могут москвичи, проголосовавшие по поправкам в Конституцию РФ. На участках им выдадут сертификаты с уникальным номером. Его нужно отправить в sms-сообщении на номер 7377. Те, кто выбрал электронное голосование, автоматически получат сообщение с кодом на номер телефона, указанный в личном кабинете.

Победителям приходит sms с кодом. Его нужно активировать на странице программы "Миллион призов" до 26 июля. Розыгрыши будут проходить ежедневно в 22:00 до 1 июля включительно. Последний запланирован на 14:00 2 июля. Баллы можно обменять на призы с 26 июня по 31 декабря.

Общество Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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