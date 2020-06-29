Под Владимиром семью спасли из тонущего в реке автомобиля

Жители Владимирской области спасли семью из двух человек, свалившихся с обрыва в реку в автомобиле, сообщает РИА Новости.

По данным спасателей, автомобиль "Газель", в котором находились муж и жена из Ивановской области, упал с обрыва в реку Клязьму вечером 26 июня и стал тонуть.

Как рассказал журналистам старший дежурный смены поисково-спасательного отряда города Коврова Игорь Гайдуков, когда спасатели прибыли на место по вызову, из-под воды уже виднелась только крыша утонувшей "Газели". Не дожидаясь приезда спасателей, люди, отдыхавшие на берегу Клязьмы, кинулись на помощь пострадавшим и сумели спасти им жизнь.

- Женщину вывели через дверь, а мужчину вытаскивали через люк, - говорится в сообщении.

Чтобы извлечь мужчину из затонувшего авто, стекло люка пришлось разбить молотком. При этом и сам водитель, и его спасители порезались осколками. Всем пострадавшим спасатели оказали первую помощь.

Как выяснилось, причиной ЧП стала рассеянность водителя "Газели", приехавшего из Иваново в Ковров в гости к родственникам жены. Ивановец, не подумав об опасности, поставил свое авто очень близко к обрыву. А когда стал отъезжать, вместо задней скорости случайно включил первую, в результате машина оказалась в воде.