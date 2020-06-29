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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Владимиром утонул перевозивший 30 человек карамаран

Текст: Анна Скудаева
По данным МЧС, "Камчатка" вышла в рейс с перегрузом. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области По данным МЧС, "Камчатка" вышла в рейс с перегрузом. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
По данным МЧС, "Камчатка" вышла в рейс с перегрузом. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

Следователи во Владимирской области начали проверку по факту ЧП на озере в городе Гусь-Хрустальный, где сел на мель и начал тонуть катамаран с пассажирами.

Фото: instagram.com/moryakidv
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Как сообщает региональное Следственное управление СКР, несчастный случай на озере в Гусь-Хрустальном произошел вечером 27 июня. Вышедший в рейс с пассажирами на борту катамаран "Камчатка" неожиданно сел на мель и начал тонуть.

- На борту "Камчатки" находилось около 30 пассажиров, из которых 12 - несовершеннолетние, - сообщили в СК.

По данным регионального ГУ МЧС, на судне возникла неисправность.

О ЧП с катамараном спасателям рассказали люди, отдыхавшие на берегу. На место бедствия сразу выехали сотрудники спасательной станции Гусь-Хрустального. Они благополучно эвакуировали на лодке всех, кто находился на борту катамарана.

В МЧС уточнили, что катамаран был самодельным. По данным СК, плавсредство было зарегистрировано в установленном порядке как маломерное судно. К счастью, никто из пассажиров во время инцидента не пострадал.

В СК начала проверку по факту ЧП. Тем временем сотрудники Центра ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области составили акт о запрете дальнейшей эксплуатации маломерного судна. Кроме этого, на владельца "Камчатки" составили два административных протокола - за управление маломерным судном с неисправностью и за управление маломерным судном с нарушением норм пассажировместимости на общую сумму 20 тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область

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