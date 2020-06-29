При пожаре во владимирском драмтеатре пострадал человек

Во время пожара в здании владимирского областного театра драмы серьезно пострадал человек, сообщает ТАСС.

Один человек получил ожоги во время пожара во владимирском драмтеатре, он госпитализирован в городскую больницу скорой помощи и находится в тяжелом состоянии.

Сообщение о возгорании в задней части здания областного драмтеатра, расположенного на улице Дворянской во Владимире, поступило в оперативные службы в 16:08 29 июня.

По данным очевидцев, площадь перед зданием театра заволокло дымом. На место незамедлительно выехали пожрано-спасательные подразделения Владимирского гарнизона.

Как сообщили в МЧС, общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

К ликвидации последствий пожара привлекались 37 человек и 13 единиц техники.