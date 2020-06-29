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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату

Текст: Кира Латухина
Завтра президенты России и Беларуси примут участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Инициаторами возведения монумента были ветераны.

Фото: Роман Щербенков/СОЮЗ
В обращение вышла почтовая марка, посвященная Ржевскому мемориалу

По итогам международного конкурса победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина.

На 10-метровом кургане установлена 25-метровая бронзовая фигура советского солдата.

Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.

Власть Работа власти Госуправление Президент Международные организации Союзное государство России и Беларуси Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Ржевский мемориал советскому солдату

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