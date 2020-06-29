Путин и Лукашенко откроют Ржевский мемориал Советскому солдату

Завтра президенты России и Беларуси примут участие в церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Инициаторами возведения монумента были ветераны.
По итогам международного конкурса победил проект скульптора Коробцова и архитектора Фомина.
На 10-метровом кургане установлена 25-метровая бронзовая фигура советского солдата.
Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, правительства Тверской области и Музея Победы.