Ремонт систем горячего водоснабжения в этом году начнется с 1 июля. Решение о переносе сроков принял мэр столицы Сергей Собянин, чтобы не причинять дополнительных неудобств москвичам, которым и так приходилось несладко во время режима самоизоляции.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Петр Бирюков, смещение начала профилактики на теплосетях и ТЭЦ никак не отразится на сроках и качестве работ. Максимальное время отключения горячего водоснабжения в столичных домах, как и прежде, будет не более 10 дней. Всю подготовку к новому отопительному сезону городские власти планируют завершить к 1 сентября.

В пресс-службе Московской объединенной энергетической компании отмечают, что всего в этом году во время отключений проверят состояние 16 тыс. км труб. Первыми воды лишатся жильцы дома N 19 стр. 2 по Новому Арбату, дома 11 по Гоголевскому бульвару и других. Чтобы узнать дату отключения воды в вашем доме, зайдите на сайт поставщика тепла moek.ru или на сайт мэра Москвы mos.ru.