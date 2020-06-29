СК проверит информацию о выброшенных медкартах умерших от COVID-19

Столичные следователи проверяют информацию об обнаружении рядом с больницей в Коммунарке, которая проводит лечение пациентов с коронавирусом, мешков для перевозки трупов, в которых находилась медицинская документация об умерших от COVID-19.

"По данной информации проводится проверка", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация, что прохожие нашли возле больницы в Коммунарке пакеты с медицинскими картами и документацией по умершим от коронавируса пациентам, бирками от трупов и зараженной кровью​​​. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг данные о том, что среди выброшенных вещей находилась медицинская документация.