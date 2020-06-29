В Костроме осудили банду "магов"-мошенников

Суд в Костроме приговорил к реальным срокам заключения членов организованной мошеннической группы "магов", которая обманула 12 человек.

Свердловский районный суд Костромы вынес обвинительный приговор банде лжеэкстрасенсов, в которую входили двое жителей Санкт-Петербурга, уроженец Республики Дагестан и жительница Краснодара. Всех четверых признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, в особо крупном размере).

Как выяснилось на следствии и в суде, с октября 2018 года по июнь 2019 года банда "колдунов" дистанционным способом сумела обмануть 12 человек из нескольких регионов России.

- Потерпевшие, страдающие тяжелыми заболеваниями либо оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, оставляли в сети Интернет заявки об оказании им экстрасенсорной и парапсихологической помощи. Злоумышленники перезванивали им, склоняли к дистанционной диагностике здоровья, серии мнимых сеансов оздоровления и решения жизненных проблем, - пояснили в прокуратуре.

На самом деле "помощь" заключалась в освобождении людей от их сбережений. В общей сложности пострадавшие перечислили лже-целителям более 1,5 миллиона рублей.

Соучастников обманной схемы суд приговорил к реальным срокам заключения длительностью от полутора лет до двух лет десяти месяцев. Наказание "колдуны" будут отбывать в колонии общего режима. Во время следствия злоумышленники успели возместить пострадавшим 1,2 миллиона рублей. Еще 300 тысяч им придется заплатить одной из потерпевших в рамках гражданского иска.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.