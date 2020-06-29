В Курске младенца подбросили в беби-бокс

В Курске в беби-боксе областной детской больницы оставили младенца. Об этом курирующий здравоохранение замгубернатора области Андрей Белостоцкий заявил на оперативном совещании.

По его словам, сигнал о том, что в беби-боксе оказался ребенок, прозвучал в воскресенье. По словам Белостоцкого, в настоящее время мальчик, которому около месяца, находится под наблюдением врачей. Его состояние называют удовлетворительным.

- Я сам тоже поеду в больницу и посмотрю на ребенка. Позже доложу о подробностях, - отметил Андрей Белостоцкий.

Напомним, что в Курске были установлены два беби-бокса - в областной детской больнице и перинатальном центре.