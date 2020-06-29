В Московском зоопарке родилась валлийская овечка

В Московском зоопарке - замечательное пополнение - родилась валлийская овечка.

У валлийских овец необычный, на весь мир прославивший их сказочный вид - черная мордочка, черные коленки и пышная белая шерсть. А имя породе дал регион Вале, расположенный на юго-западе Швейцарии.

Работники зоопарка отмечают ее активность и жизнерадостность. Она уже попробовала на вкус траву, сено и листву, уточняет директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Малышка ходит со стадом, но благоразумно держится поближе к маме.

Ее родители - Марта и Барбарис - появились в Московском зоопарке в прошлом году. Увидеть их малыша можно будет после открытия Детского зоопарка.