Влюбленных поздравляют родные и друзья, невесте дарят огромные букеты... Кажется, что и не было строгих ограничений, когда в ЗАГС можно прийти только вдвоем, чтобы забрать из кабинета свидетельство о браке - нельзя было даже сфотографироваться на память. Многие москвичи оказались не готовы отказаться от праздника: почти 30% пар перенесли церемонию на более поздний срок. Но было немало и тех, кто предпочел расписаться скромно, но в запланированный день. За время действия ограничений в Москве зарегистрировано 5 тысяч браков, или почти на 20% меньше, чем в прошлом году. А в первые же выходные после отмены ограничений родилось почти 900 семей.

Андрею и Диане повезло: они еще в начале года подали заявление на 26 июня на регистрацию в историческом особняке Спиридонова в Малом Гнездниковском переулке. "Если бы эта площадка была закрыта, мы перенесли бы регистрацию на другое время. Но нам позвонили из ЗАГСа 23 июня и сказали: наши планы в силе", - рассказали "РГ" молодые Тягловы. Диана специально заказала платье в стиле XIX века, которое идеально вписалось в интерьер роскошного особняка.

За пятницу и субботу 120 пар расписались на выездных площадках - в усадьбе "Остафьево", башне "Око" делового центра "Москва-Сити", храме Матроны Московской. Всего в городе 31 необычное место для проведения свадебных церемоний. Аншлаг был и в главном ЗАГСе столицы - Дворце бракосочетания N 1, известном в столице как Грибоедовский. Как и в прежние времена, за выходные приняли порядка 90 пар. После проведения каждой церемонии двери в торжественный зал закрываются - проходит генеральная уборка: все поверхности обрабатывают дезинфицирующим средством, проветривают помещение. Тщательно протираются стулья, стол, подставка для колец, дверные ручки...