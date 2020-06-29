Во Владимире загорелся драмтеатр

Областной театр драмы загорелся в центре Владимира, сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным спасателей, сообщение о возгорании в задней части здания областного драмтеатра, расположенного на улице Дворянской во Владимире, поступило в оперативные службы в 16:08 29 июня. По данным очевидцев, площадь перед зданием театра заволокло дымом.

- На место незамедлительно выехали пожрано-спасательные подразделения Владимирского гарнизона, - говорится в сообщении.

Как уточняет "Интерфакс", на месте пожара работают 13 единиц техники. Причины возгорания выясняются.