Эксперты назвали регионы России с самым доступным жильем

Эксперты составили рейтинг российских регионов с самым доступным жильем. В исследовании отмечается, что в первом квартале 2020 года возможностей купить квадратные метры у жителей страны стало больше, по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

"Рейтинг оценивает потенциальные возможности накопить на типовую квартиру для семей со средней по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные Росстата о средних ценах на вторичном рынке в первом квартале 2020 года", - пишет РИА Новости.

Согласно исследованию, минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на типовую двухкомнатную квартиру, по сравнению с прошлым годом сократился в 60 российских регионах, в 18-ти он вырос, а в трех остался прежним. В верхней пятерке рейтинга - северные регионы страны. Так, семье с одним ребенком в Магаданской области, в Ханты-Мансийском и Ненецком автономных округах нужно менее трех лет для того, чтобы накопить на типовую двухкомнатную квартиру в 60 квадратных метров.

Около пяти лет откладывать на квартиру придется жителям Челябинской, Кемеровской, Томской, Иркутской областей, Республики Коми и Красноярского края. Труднее всего среднестатистической семье купить жилье в южных регионах и на Северном Кавказе, свидетельствуют данные исследования.