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29.06.2020 04:21
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Губернатор проверил ход ремонта соцобъектов в районах Приамурья

Текст: Татьяна Дмитракова
Глава Амурской области Василий Орлов посетил Ивановский и Белогорский районы Приамурья. Во время поездки в муниципалитеты он проконтролировал ход ремонта объектов культуры и спорта.
Фото: Правительство Амурской области Фото: Правительство Амурской области
Фото: Правительство Амурской области

В селе Дмитриевка губернатор побывал в клубе, в котором завершается ремонт. Работы в помещениях сельского Дома культуры начались в прошлом году по программе инициативного бюджетирования. Тогда утеплили здание и сделали обшивку стен. Затем ремонт продолжился в рамках федерального проекта "Местный Дом культуры". В ДК привели в порядок полы и кровлю, обновили систему отопления, смонтировали подвесные потолки, покрасили стены. Подрядчик предложил новое технологическое решение отделки стен, благодаря чему срок ремонтных работ сократился на три месяца.

- К началу учебного года Дмитриевский Дом культуры со зрительным залом на 80 мест и двумя досуговыми помещениями будет полностью готов. Осталось установить кресла и дошить одежду сцены, - пояснила министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова. - На ремонт клуба затрачено 2,4 миллиона рублей.

В селе Ивановка заканчивается капитальный ремонт стадиона по программе "Газпром - детям". Сумма спонсорской помощи - более 56 миллионов рублей.

Фото: Правительство Амурской области
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По информации администрации района спортивный объект готов на 80 процентов: проведено освещение, оборудован навес над зрительскими трибунами обустроены легкоатлетические дорожки по периметру стадиона, уложено искусственное покрытие футбольного поля. В ближайшее время специалисты завершат отсыпку футбольного поля песком и нанесение разметки на легкоатлетические дорожки, а также подготовят легкоатлетический сектор и площадки для игровых видов спорта - волейбола, баскетбола и гандбола.

- Работы несколько задерживает неблагоприятная погода. Мы планировали, что здесь, на новом стадионе, будет проводиться спартакиада, но из-за коронавируса это мероприятие сдвинуто на чуть более поздний срок, пока на вторую половину августа. Поэтому ничего критичного в небольшом отставании по срокам не вижу, - подчеркнул Василий Орлов.

На стадии завершения текущий ремонт и модернизация Ивановской межпоселенческой центральной библиотеки. Средства на эти цели направлены из федерального (10 миллионов рублей) и местного (2,6 миллиона) бюджетов. Библиотека получила оборудование для студии робототехники и 3D-моделирования, 3D-принтер, шлемы виртуальной реальности, технику для обслуживания слабовидящих и незрячих пользователей, звуковую аппаратуру. Пополнились фонды на более чем четыре тысячи книг.

- У нас есть аналогичное учреждение в Благовещенске - библиотека имени Чехова. Она выполнена по новому модельному принципу. Это не просто библиотека в классическом понимании, это центр притяжения активных людей. Считаем, что именно за таким подходом будущее, - считает глава региона. - На 2021 год мы подали в федеральный бюджет заявку на модернизацию восьми библиотек. Правительство Приамурья решило опережающими темпами профинансировать из областного бюджета строительство таких библиотек в крупных населенных пунктах, в первую очередь на сельских территориях. Я думаю, жителям это должно понравиться.

Фото: Пресс-служба правительства Амурской области
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Губернатор побывал в Белогорске и осмотрел детский игровой комплекс, который стал подарком к 160-летию города от правительства области. В рамках субсидии министерства культуры к юбилейным датам муниципальных образований Белогорску выделили 19 миллионов рублей на установку детского городка.

Игровой комплекс "Сказочное королевство" площадью 700 квадратных метров расположился в парке. Он состоит из башен в стиле средневековых замков, высотных площадок, горок, переходов и лестниц. Травмобезопасное покрытие выбрано усиленное - толщиной четыре сантиметра вместо обычной в один сантиметр.

- Этот игровой комплекс - пока самый крупный по площади в регионе. Мне кажется, получилось очень неплохо - ярко, эффектно. Но оценку должны дать жители, в первую очередь, дети, - резюмировал Василий Орлов.

Открытие детского городка пройдет в ближайшие дни, посещение игрового комплекса будет бесплатным.

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