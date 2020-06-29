На Камчатке появится первый в России соколиный центр

Первый в России соколиный центр откроется в Камчатском крае уже в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.

В центр, который построят у подножия мыса Шаромский в Мильковском районе, войдут соколиный питомник, вольеры для молодых птиц, многофункциональный орнитологический центр с жильем, столовой, госпиталем, инкубатором и учебными аудиториями. Сейчас идет проектирование и оформление земельного участка, сдать комплекс планируют в конце 2021 года.

Как рассказал исполнительный директор проекта "Русский соколиный центр "Камчатка" Сергей Гришин, орнитологи будут изучать ловчих птиц, восстанавливать подорванную браконьерами популяцию камчатских кречетов, а также выращивать и подготавливать ловчих соколов на продажу.

"Пока мы идем в графике и успеваем. Сначала здесь появится временный строительный городок. Потом возведут общежития для обслуживающего персонала, виварий для разведения перепелки на корм кречетам. Возле Шаромского мыса расположатся гостиница и тренировочный полигон. Всего в центре будет создано около 80 мест. Мы готовы организовать обучение для местных жителей, которые смогут у нас работать", - рассказал Сергей Гришин.