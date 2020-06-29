На Камчатке раскрыли жестокое убийство двух мужчин

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту убийства двух мужчин 36 и 49 лет (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Его фигурантами стали четверо жителей села Мильково, ранее неоднократно привлекавшихся к уголовной ответственности.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 июня 2020 года они решили отомстить одному из знакомых, с которым у них ранее произошел конфликт. Они вызвали его на разговор, нанесли ему "тяжкие телесные повреждения" и вывезли в лес. Затем уголовники направились в дом ко второй жертве и насильно доставили ее в ту же лесистую местность. После принялись избивать обоих, из-за чего один из мужчин скончался.

"С целью скрыть совершенное преступление они решили убить второго потерпевшего, после чего задушили последнего буксировочным тросом. Далее, желая избежать уголовной ответственности, подозреваемые вывезли тела мужчин на расстояние более 100 километров от села Мильково в лес", - сообщает пресс-служба краевого СУ СК РФ.

Все четверо заключены под стражу. По делу проводится комплекс следственных действий, чтобы установить обстоятельства преступления и возможных соучастников.