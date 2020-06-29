В Бурятии почти 300 тысяч человек приняли участие в голосовании по поправкам

В Бурятии явка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию РФ составила почти 300 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства республики.

"На утро 29 июня свое мнение об изменениях в основной закон страны высказали 292 708 человек, в том числе в помещениях для голосования - 182 164. Досрочное голосование началось с 15 июня", - отмечается в сообщении.

В Улан-Удэ проголосовало более 95 тысяч жителей, из них 65 тысяч пришли на участки.

Всего в Бурятии голосование проходит на 837 участках. 23 оборудованы в местах временного пребывания граждан, а также вне помещений для голосования.