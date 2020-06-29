В Бурятии появится государственная служба языкового перевода

Государственную службу языкового перевода планируют создать в Республике Бурятия на базе центра по поддержке изучения национальных языков и иных предметов этнокультурной направленности "Бэлиг". Сотрудники нового ведомства займутся переводом законов и нормативных актов органов власти, а также различных художественных текстов с русского языка на бурятский и наоборот.

Переводить придется не только объемные документы. В Бурятии планируют сделать двуязычными таблички с названиями организаций, улиц, различные указатели. Собираются также издавать сборники, словари и справочники. Так в регионе поддерживают развитие национального языка, как государственного языка республики.

"Актуальность создания службы языкового перевода трудно переоценить. На сегодняшний день ни в одном вузе и ссузе страны не ведется подготовка профессиональных переводчиков с бурятского языка на русский и с русского языка на бурятский", - рассказали в региональном министерстве образования и науки.

Сейчас в Бурятии планируют начать готовить таких специалистов. В службе языкового перевода они смогут получить практические навыки работы.