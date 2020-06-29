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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае больницу наказали за выброшенные на помойку медкарты

Текст: Юлия Гарднер (Хабаровск)

Прокуратура привлекла к ответственности центральную районную больницу Николаевска-на-Амуре за выброшенные на помойку медицинские карты пациентов.

Фото: iStock
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В феврале 2020 года экспертная комиссия лечебного учреждения приняла решение уничтожить медицинские документы, срок хранения которых истек. Однако вопреки требованиям федерального законодательства их выбросили вблизи одного из жилых домов города, из-за чего любой желающий мог увидеть персональные данные пациентов. Один из свидетелей снял видеоролик, который разместил в соцсетях. На его основании и была проведена проверка.

- Районная больница и исполняющий обязанности руководителя производственно-хозяйственного отдела учреждения привлечены к административной ответственности по статье 6.3 КоАП РФ в виде штрафов, - сообщает прокуратура Хабаровского края.

Ранее прокурор внес представление главврачу больницы, после чего нарушения были устранены, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

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