В Японском море подлодка ТОФ торпедировала отряд кораблей "противника"

В Японском море прошло учение, во время которого дизельная подводная лодка Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота атаковала отряд кораблей условного противника, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Несмотря на активные действия "вражеских" противолодочных сил, субмарина скрытно вошла в район, нашла корабли, имитировавшие десантный отряд, и, выбрав выгодную позицию, атаковала их четырьмя практическими торпедами.

Во второй половине дня подлодка и корабли поменялись ролями: ударная группа, куда вошли малые противолодочные корабли "Кореец", "Советская Гавань" и "МПК-221" при поддержке самолета Ил-38, обнаружили лодку и атаковали ее реактивными глубинными бомбами и торпедами.