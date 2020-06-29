В Приморье заготовители новогодних елок угодили в колонию

Кавалеровский районный суд в Приморском крае вынес приговор двум ранее судимым местным жителям, признанным виновными в незаконной заготовке елок. Об этом сообщается на сайте прокуратуры региона.

Преступление квалифицированно по части 3 статьи 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору в значительном размере".

Установлено, что в конце ноября 2019 года 33-летнй сын предложил своему 62-летнему отцу заготовить новогодние ели для себя и для продажи. В лесу в районе поселка Высокогорск они спилили 21 пихту.

Когда они уже были готовы грузить деревья в автомобиль, их застали на месте происшествия сотрудники полиции.

Позже экологический ущерб, причиненный природным ресурсам, отец и сын возместили в полном объеме.

Суд учел, что преступление было совершено обоими в период испытательного срока условного осуждения по предыдущему приговору, поэтому назначил за содеянное отцу три года лишения свободы, сыну - три года и три месяца лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Но пока приговор в законную силу не вступил.